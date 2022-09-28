Politico: позиции Германии и Франции в ЕС сильно ослабли на фоне украинского кризиса

Если в последние 30 лет Берлин и Париж были фактически законодателями и инициаторами политики всего Европейского союза, то сегодня ситуация в корне изменилась.

Германия и Франция фактически теряют сильные позиции в Европейском союзе (ЕС), так как сегодня все понимают зависимость крупнейших экономик союза от российских энергетических ресурсов и зависимость от США в военно-оборонном плане. Украинский кризис — это проверка на политическую волю лидеров Германии и Франции, а также идеологическая повестка, которая конкурирует с наступлением кризисов.

В 2022 году Западная Европа вдруг обнаружила, что Германия и Франция неспособна справиться с конфликтом в зоне своих интересов, а ситуация в Украине четко демонстрирует, как сильнейшие экономики ЕС буквально загнаны в угол.

Согласно данным Кильского института мировой экономики, Германия и Франция выделили Украине меньше средств, чем их менее успешные в экономическом плане союзники. Так, Париж дал Киеву 233 миллиона евро — это меньше, чем маленькая Эстония, а Берлин — 1,2 миллиарда евро — это меньше, чем Польша.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт признала, что европейцы зависят от мирного положения дел, однако без их гарантии они могут оказаться совершенно несамостоятельными, что показала практика. На фоне этих проблем, США разворачиваются от Европы к Азиатско-Тихоокеанскому региону, что только усиливает напряжение.

На общеевропейском уровне Брюссель не имеет серьезных успехов объединения интересов стран ЕС. Напротив, конфликт в Украине показал, что ЕС намного более «разношерстный», чем может показаться на первый взгляд: Венгрия продавливает свои интересы и выступает против санкций, Прибалтийские республики лоббируют ужесточение санкций, а Франция и Германия не могут найти точку опоры.