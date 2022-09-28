Глава МВД Финляндии потеряла сознание во время брифинга
Глава МВД Финляндии Криста Микконен потеряла сознание после заявления о строительстве забора на границе с Россией.
28 сентября глава Министерства внутренних дел Финляндии Криста Микконен в ходе правительственного брифинга заявила о том, что Хельсинки проработают вопрос о строительстве пограничного барьера с Российской Федерацией.
Спустя небольшой промежуток времени после данного заявления о желании Финляндии оградиться заграждением от России, Микконен потеряла сознание. В настоящее время официальных данных о состоянии главы МВД нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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