Глава МВД Финляндии потеряла сознание во время брифинга

Глава МВД Финляндии Криста Микконен потеряла сознание после заявления о строительстве забора на границе с Россией.

28 сентября глава Министерства внутренних дел Финляндии Криста Микконен в ходе правительственного брифинга заявила о том, что Хельсинки проработают вопрос о строительстве пограничного барьера с Российской Федерацией.

Спустя небольшой промежуток времени после данного заявления о желании Финляндии оградиться заграждением от России, Микконен потеряла сознание. В настоящее время официальных данных о состоянии главы МВД нет.