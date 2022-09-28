В калифорнийском парке горный лев напал на 7-летнего мальчика, но его отец прогнал животное

В парке Пико-Каньон, расположенном на территории Южной Калифорнии, горный лев неожиданно напал на 7-летнего ребенка.

Мальчик вместе с отцом шел вверх по лестнице, когда из кустов вдруг появился горный лев.

Животное укусило ребенка за ягодицы. Крик мальчика услышал отец, и набросился на животное. Тогда лев ушел обратно в кусты.

Мальчик госпитализирован, его травмы не опасны для жизни. Представители службы по охране дикой природы взяли образцы тканей из раны, чтобы убедиться, что это действительно был горный лев и получить его ДНК.

Отец ребенка говорит, что на животном не было ошейника с GPS. Такие приспособления использует Служба национальных парков, чтобы отслеживать животных семейства кошачьих.

Представители службы признали, что в окрестностях нет горных львов с таким ошейником, но отметили, что парк располагается за пределами зоны исследований.

За 110 лет в Калифорнии зафиксировано около 20 нападений горных львов на людей.

В настоящее время парк закрыт. В нем установлены ящики с приманкой, с помощью которых планируется поймать горного льва.