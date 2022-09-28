Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган планирует обсудить по телефону украинский кризис со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
В среду, 28 сентября 2022 года, президент Турции Тайип Эрдоган в своём официальном пресс-релизе заявил о своём намерении провести завтра телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Эрдоган пояснил, что в ходе разговора с Путиным планирует обсудит украинский кризис, а также прошедшие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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