Турецкие госбанки вслед за частными отказываются принимать российские карты МИР

На данный момент в Турции осталось всего три банка, которые работают с российской платежной системой МИР. Все они являются государственными структурами.

Это банки Turkiye Halk Bankasi AS, TC Ziraat Bankasi AS, Turkiye Vakiflar Bankasi TAO. По информации Bloomberg, все они отказываются от работы с данной платежной системой.

Министерство финансов США недавно предупредило турецкие банки, что ведение бизнеса с Россией может стать основанием для введения санкций против них.

Практически сразу после этого частные банки Turkiye Is Bankasi AS и Denizbank AS прекратили прием карточек МИР.

Теперь их примеру готовы последовать государственные финансовые учреждения. Между тем карты МИР популярны у россиян, как и курорты Турции, поэтому приносят доход бюджету страны.

Турция является одни из ключевых торговых партнеров России. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган способствовал заключению сделки по вывозу зерна из Украинских портов.

Информация об отказе государственных банков последовала после совещания Эрдогана с представителями банковской сферы страны.

Это совещание состоялось практически сразу после прибытия президента Турции с Генассамблеи ООН, которая проходила в США.