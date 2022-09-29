Захарова: США фактически стали стороной конфликта в Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликт в Украине и «продемонстрировали, насколько потеряли связь с реальностью».
Мария Захарова считает, что правительство и лица принимающие решения в США «в очередной рад продемонстрировали, насколько утратили связь с реальностью». Она отметила, что США уже фактически являются одной из сторон конфликта в Украине.
Захарова напомнила, что Конгресс США достиг договоренности о выделении Украине нового пакета помощи на сумму равную практически 12 миллиардам долларов. По ее словам, эти деньги точно не пойдут на школы и больницы, а также выплату материальной поддержки малоимущим или пандемию.
Представитель российского МИД заявила, что «львиная доля этих средств пойдет на закупку вооружения для Киева». Захарова добавила, что как только эта сумма «рассосется в карманах тех, кто это все и выделяет», США выделят новый транш.
Объем американской финансовой поддержки украинских властей достиг астрономической суммы в 26 миллиардов долларов США. Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине очередного пакета военной помощи в размере 675 миллионов долларов.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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