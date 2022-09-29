Мария Захарова поставила на место главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса
Официальный представитель МИД России посоветовала главе внешнеполитического ведомства Литвы заняться проблемами своей страны.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова резко ответила на призывы главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса "бороться с властью в России". Она заявила, что повышать свою значимость нужно не за счет русофобской риторики, а путем решения насущных проблем в своей стране.
Ранее глава МИД Литвы в своем Twitter призвал граждан России к протестам, дезертирству и мятежам.
"Если подобные люди единственным шансом поднять собственный рейтинг считают русофобскую риторику, находящуюся вне закона, то мне жалко подобных людей", - ответила Захарова.
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что мнение Ландсбергиса вообще никого не интересует, так как у Литвы своих проблем хватает.
Опубликовано: Максим Алексеев
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