Звезда турецкой эстрады Таркан больше не дает концертов: как это объясняет сам исполнитель

Турецкий певец Таркан покорил зрителей всего мира своими хитами, но в настоящее время он больше не дает концертов.

В двухтысячных годах турецкий исполнитель Таркан был одной из самых востребованных звезд эстрады не только в родной стране, но и по всему миру. Связано это в первую очередь с невероятной популярностью его альбомов, общий тираж которых превысил невероятные девятнадцать миллионов экземпляров.

Российские слушатели и зрители также попали под обаяние восточного красавца, обладателя чарующего сильного голоса, броской экзотической внешности и обезоруживающей улыбки. Также нельзя не отметить не только выдающийся вокал певца, но и высокое качество музыки и текстов его песен.

Тем не менее, Таркану приходилось не единожды переживать крушение своих творческих и карьерных надежд. В первый раз, когда его новый альбом, записанный полностью на английском языке, не приобрел ожидаемой популярности. Но ему удалось справиться с этой неприятностью, и вернуться к своим зрителям.

Потом последовали проблемы со здоровьем, из-за которых возникла реальная опасность потери певческого голоса. К счастью, Таркан попал в руки квалифицированных врачей, которым удалось спасти его рабочий инструмент.

Но сегодня Таркан не дает концертов по совершенно другой причине. Исполнитель сознательно отказывается выступать, поскольку считает, что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка может подвергнуть опасности как посетителей его концертов, так и его лично и его семью, чего он допускать категорически не желает.

Поэтому певец почти полностью сосредоточился на студийных записях, а также на написании новых песен. Таркан признается, что случившаяся в 2020-м году эпидемия повлияла на его семейную жизнь в позитивном ключе, поскольку у него, не обремененного в этот период гастрольной деятельностью, появилось больше возможностей проводить время со своей супругой Пынар и дочерью Леей.

Девочка родилась в 2018-м году, и продолжительный период времени певец не сообщал о ее рождении публично. Более того, даже женитьба любимца публики оказалась для многих поклонников сюрпризом. Дело в том, что ранее Таркан не единожды критически высказывался относительно института брака как такового, утверждая, что счастье в паре сегодня редкость: у людей очень много разногласий и разводов.

Но все же, по-видимому, он изменил свое мнение, когда встретил женщину своей мечты. Поговаривают, что пара ждет второго ребенка, но точно утверждать никто не берется. Известно, что Таркан и Пынар живут в элитном районе Стамбула в доме с приусадебной территорией, и певец души не чает в своей дочери, которой читает книжки, и старается не пропустить ни одного этапа ее развития. Но по концертам и поклонникам певец, конечно, скучает, и обещает в скором времени вернуться к выступлениям.