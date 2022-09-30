Путин объявил о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России

Российский президент объявил, что теперь украинские области и Донбасс стали частью России.

В 15 часов по Московскому времени в Кремле началась церемония принятия новых земель в состав Российской Федерации.

Во время своей речь президент России Владимир Путин объявил, что жители Херсона, Запорожья, ЛНР и ДНР навсегда стали гражданами РФ.

Затем Путин и главы новых регионов России подписали документы о вхождении в состав страны.

Также были подписаны бумаги о создании новых субъектов Федерации. 

Опубликовано: Николай Скира

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 