Путин объявил о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России

Российский президент объявил, что теперь украинские области и Донбасс стали частью России.

В 15 часов по Московскому времени в Кремле началась церемония принятия новых земель в состав Российской Федерации.

Во время своей речь президент России Владимир Путин объявил, что жители Херсона, Запорожья, ЛНР и ДНР навсегда стали гражданами РФ.

Затем Путин и главы новых регионов России подписали документы о вхождении в состав страны.

Также были подписаны бумаги о создании новых субъектов Федерации.