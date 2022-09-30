Путин объявил о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России
Российский президент объявил, что теперь украинские области и Донбасс стали частью России.
В 15 часов по Московскому времени в Кремле началась церемония принятия новых земель в состав Российской Федерации.
Во время своей речь президент России Владимир Путин объявил, что жители Херсона, Запорожья, ЛНР и ДНР навсегда стали гражданами РФ.
Затем Путин и главы новых регионов России подписали документы о вхождении в состав страны.
Также были подписаны бумаги о создании новых субъектов Федерации.
Опубликовано: Николай Скира
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