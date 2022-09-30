Глава НАТО и Генсек ООН сегодня выступят с беспрецедентными заявлениями

Глава НАТО Йенс Столтенберг и Генсек ООН Антониу Гутерриш сегодня выступят с беспрецедентными заявлениями.

В пятницу, 30 сентября 2022 года, в 19.00 по мск глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выступят с «беспрецедентными заявлениями».

Столтенберг и Гутерриш анонсировали свои выступления сразу после заявления офиса президента Украины о подаче заявки в ускоренном режиме о вступлении страны в блок НАТО, после подписания президентом России Владимиром Путиным договора о вхождении в состав РФ новых территорий.