Глава НАТО и Генсек ООН сегодня выступят с беспрецедентными заявлениями
Глава НАТО Йенс Столтенберг и Генсек ООН Антониу Гутерриш сегодня выступят с беспрецедентными заявлениями.
В пятницу, 30 сентября 2022 года, в 19.00 по мск глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выступят с «беспрецедентными заявлениями».
Столтенберг и Гутерриш анонсировали свои выступления сразу после заявления офиса президента Украины о подаче заявки в ускоренном режиме о вступлении страны в блок НАТО, после подписания президентом России Владимиром Путиным договора о вхождении в состав РФ новых территорий.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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