ФНКЦ России объявил тендер на закупку иодида калия для защиты щитовидки в случае радиоактивного заражения

Федеральное агентство России заказывает таблетки йодистого калия, и на подачу заявок есть всего четыре дня, сообщает Reuters.

Стоимость заказа составляет почти 5 млн рублей, сообщают СМИ. Этот препарат используется для защиты щитовидной железы в случае радиоактивного заражения.

Федеральное медико-биологическое агентство России закупит таблетки йодида калия на 4,85 млн рублей ($80,5 тыс.). Такой приказ появился на портале Единой информационной системы, сообщает крупнейшая российская газета "КоммерсантЪ".

Йодид калия используется в качестве источника йода при радиоактивном заражении. Так было после Чернобыльской катастрофы в 1986 году. Введение йода должно защитить щитовидную железу от поглощения радиоактивных элементов из окружающей среды.

Тендер проводится по заказу ФГУП НПЦ "Фармазащита" Федерального научно-клинического центра России и проводится в сжатые сроки. В объявлении, размещенном 26 сентября, указан крайний срок приема заявок до 30 сентября.

"Коммерсантъ" указывает, что подобные заказы выполняются в России ежегодно. Однако газета напоминает, что в период с декабря 2020 г. по март 2021 г. в системе появились заказы на препарат на сопоставимую стоимость в 56 тысяч долларов.

Газета также подчеркивает, что российские порталы Ozon и Wildberries ранее сообщали, что с апреля по март 2022 года продажи препарата, предназначенного для защиты щитовидной железы от радиации, выросли на 103%.

По данным издания, растут опасения по поводу эскалации российско-украинского конфликта и опасения, что президент России Владимир Путин реализует угрозы относительно применения тактического ядерного оружия.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что спрос на йодид калия вырос и в других европейских странах.