Еврокомиссия рекомендует странам ЕС быть очень осторожными при выдаче виз россиянам

Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза проявлять осторожность при выдаче виз россиянам, сообщает AFP.

"Государства-члены ЕС должны провести тщательную и тщательную оценку безопасности", — заявила в пятницу комиссар внутренних дел Илва Йоханссон.

Европейская комиссия рекомендует странам применять строгий подход к россиянам, спасающимся от мобилизации.

"Мы имеем дело с очень серьезной ситуацией и угрозой безопасности", - подчеркнула комиссар внутренних дел Илва Йоханссон в пятницу, 30 сентября, представив ужесточенные правила выдачи виз и поделившись позицией Польши и стран Балтии.

Подход Еврокомиссии сводится к одному - не выдавать россиянам в спешке визы и не пускать их в ЕС.

"Государствам-членам необходимо провести очень тщательную оценку безопасности. Если есть подозрение, что соискатели российской визы хотели бы оставаться в ЕС более 90 дней, им должно быть отказано. Место подачи заявления на получение визы также имеет решающее значение — консульства стран ЕС в странах, не входящих в Сообщество, например в Грузии, не могут принимать заявления от россиян. Они должны подать заявление на получение шенгенской визы в своей стране - России", — сказал Йоханссон.

Кроме того, Комиссия рекомендует пересмотреть уже выданные визы. Пограничные службы смогут отменить их, если обнаружат угрозу национальной безопасности.

Пока нет согласия по последнему пакету санкций ЕС против России. Встреча послов 27 стран в Брюсселе в пятницу, 30 сентября, не принесла никаких решений.

Переговоры по новому санкционному пакету должны состояться в выходные, а еще одна встреча послов ЕС — в понедельник, 3 октября. Планируется, что соглашение будет достигнуто до двухдневного саммита в Праге, который начнется в следующий четверг.