Путин присвоил звание Героя России погибшему при взрыве ракеты ВСУ Катериничеву
Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России первому замглавы администрации Херсонской области Алексею Катериничеву.
1 октября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву А. В.», занимавшему пост первого заместителя главы администрации Херсонской области по безопасности.
Алексей Катеринчев, погибший в результате ракетного удара ВСУ по Херсону, также был боевым офицером, кавалером трёх орденов Мужества и вплоть до момента своей смерти служил Отечеству, обеспечивая безопасность мирных жителей Херсонщины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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