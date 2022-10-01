Милиция ЛНР задержала корректировщицу огня ВСУ, которой грозит 20 лет тюрьмы
В ЛНР задержана женщина, которая помогала украинским военным наводить артиллерийские удары по Донбассу.
Представители народной милиции ЛНР произвели задержание Анастасии Боевой, являвшуюся сотрудницей районной администрации города Счастье. Известно, что Боева вступила в контакт с вооружёнными силами Украины и передавала им разведданные для корректировки ударов по территориям Луганской Народной республики.
В результате допроса было установлено, что из-за действий Анастасии Боевой ВСУ смогли обстрелять территории ЛНР из реактивных систем залпового огня HIMARS 21 сентября. Теперь женщине грозит 20 лет лишения свободы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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