Представители стран ОПЕК+ встретятся в Вене 5 октября на фоне слухов о сокращении добычи нефти
ОПЕК+ проведет встречу в Вене в предстоящую среду, в штаб-квартире картеля производителей нефти, впервые с начала пандемии, сообщается в пресс-релизе Альянса в субботу.
Представители тринадцати членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) во главе с Саудовской Аравией и их десяти союзников во главе с Россией встречаются на фоне слухов о крупных сокращениях добычи нефти из-за опасений рецессии.
По мере того как ухудшается экономическая перспектива, а вместе с ней и спрос на сырую нефть, эти слухи усиливаются.
Два мировых ориентира на сырую нефть резко упали с момента онлайн-встречи ОПЕК+ в сентябре, колеблясь на отметке в 80 долларов, что значительно ниже максимумов, зафиксированных в марте: в 139,13 доллара за североморскую нефть Brent и 130,50 доллара за нефть WTI.
Опубликовано: Тарас Медведев
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