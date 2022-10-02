ISW: Путин отказался от обороны ЛНР, сконцентрировав силы в Херсоне и Запорожье
Британский институт изучения войны ISW утверждает, что Владимир Путин снизил защиту Луганской Народной республики.
2 октября пресс-служба ISW опубликовала информацию о том, что отступление российских военных из города Красный Лиман в Донецкой области может свидетельствовать о решении Владимира Путина не отдавать приоритет защите территорий ЛНР от украинского контрнаступления.
По данным ISW, после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье Владимир Путин решил сконцентрировать усилия армии России по обороне двух последних регионов, недавно вошедших в состав российского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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