Business Insider: за тренировками ВСУ в Германии следят неизвестные

По сообщению авторитетного издания Business Insider, в ночь с 30 сентября на 1 октября 2022 года, над тренировочной базой Вильдфлеккене в Германии заметили беспилотники.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) неизвестного происхождения находились над тренировочной базой Вильдфлеккене, расположенной на одном из военных полигонов в Германии. В общей сложности было замечено около 10 беспилотников.

Примечательно, что именно на этой базе проходят обучение и тренировки специалисты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации Business Insider за тренировками ВСУ могли следить российские спецслужбы, однако как они проникли на полигон остается загадкой.

Кроме того, официальные немецкие источники опровергают информацию о «русском следе» в служке за специалистами ВСУ. Во-первых, попасть на полигон «не немцам» действительно сложно, во-вторых, никаких следов «отхода» возле тренировочного полигона не замечено.

На полигоне тренировочной базы Вильдфлеккене в Германии украинские специалисты проходят обучение по управлению бронированными машинами Dingo-2, которые немецкая сторона планирует передать ВСУ и другим силовым структурам Украины.