ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье войдут в состав РФ в границах их образования
Проект о вхождении Донбасса, Херсонщины и Запорожья регламентирует границы, в которых данные регионы станут субъектами Российской Федерации.
Вечером 2 октября Владимир Путин внёс на ратификацию проекты присоединения Донецкой, Луганской Народных республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно тексту проекта Путина, данные регионы станут полноправными субъектами России в границах, установленных в день их образования.
В частности, ДНР и ЛНР станут частью российского государства в границах, установленных конституциями данных республик, которые провозглашают существование Донецкой и Луганской Народных республик в пределах соответствующих областей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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