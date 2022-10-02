ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье войдут в состав РФ в границах их образования

Проект о вхождении Донбасса, Херсонщины и Запорожья регламентирует границы, в которых данные регионы станут субъектами Российской Федерации.

Вечером 2 октября Владимир Путин внёс на ратификацию проекты присоединения Донецкой, Луганской Народных республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно тексту проекта Путина, данные регионы станут полноправными субъектами России в границах, установленных в день их образования.

В частности, ДНР и ЛНР станут частью российского государства в границах, установленных конституциями данных республик, которые провозглашают существование Донецкой и Луганской Народных республик в пределах соответствующих областей.