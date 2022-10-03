Politico: Европа больше не хочет санкционного единства из-за угрозы рецессии

Авторитетное издание Politico сообщает, что вместе с тем, как Европа сползает в рецессию, она теряет санкционное единство. Рецессия влияет не только на геополитические отношения, но и буквально на каждого европейца.

При этом рецессию не сможет смягчить даже Европейский центральный банк (ЕЦБ), так как он очень поздно начал повышать процентные ставки. Кроме того, ставки все равно ниже инфляции, а это означает, что дешевые кредиты только усугубляют ситуацию европейцев и валюты еврозоны — курсы евро.

В сентября также упало доверие бизнеса и потребителей к союзу в еврозоне. Опрос среди 5000 компаний ЕС показал, что они находятся в ожидании рецессии и худших показателей экономики с 2013 года (если не считать нескольких месяцев карантина в связи с коронавирусом).

ЕЦБ начал готовиться к технической рецессии, особенно после двух кварталов «отрицательного роста». Однако инфляция продолжает расти, а меры кредитно-финансового регулятора выглядят, мягко говоря, недостаточными. Пока только европейское общество больше не хочет санкционного единства в связи с угрозой рецессии, но в скоре к нему подключатся и политики.

Так, по некоторым данным, Венгрия, Кипр, Греция и Мальта выступают категорически против нового пакета санкций в отношении России. В частности, эти страны волнуют ограничения цены на российскую нефть, так как они имеют крупнейшие танкерные флота для перевозки нефти из России в Европу (помимо дохода от транспортировки, они потеряют и возможность обеспечивать себя газом).