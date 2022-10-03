Politico: несколько стран ЕС тормозят введение нового пакета санкций против России

Авторитетный политический обозреватель Politico сообщает, что Венгрия, Кипр, Греция и Мальта осознанно тормозят вопрос введения нового пакета санкций против России.

Новый пакет санкций касается потолка цен на российскую нефть, что не устраивает ряд стран Европейского союза. В первую очередь, противником введения ограничения стоимости нефти из России, является Венгрия, однако и другие страны не в восторге от такой идеи.

Венгрия, Кипр, Греция и Мальта осознанно тормозят принятие нового пакета санкций, поэтому вполне возможно его «сократят» или вовсе не успеют ввести до оговоренного срока — страны ЕС просто не успеют договориться. Процесс принятия может затянуться на месяца.

Важно отметить, что большую часть топлива из России в Европу перевозят танкерные флота как раз этих стран, которые не хотят введения нового пакета санкций вместе с потолком цен на российскую нефть. При этом Венгрия и ранее неоднократно высказывалась против введения новых антироссийских санкций.

Помощник министра финансов США по противодействую финансирования терроризма и преступления Элизабет Розенберг заявила, что американская сторона будет наказывать членов G7, которые не станут следовать договоренностям по стоимости нефти из России, «юридическими способами».