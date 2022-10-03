Кадыров отправит несовершеннолетних сыновей в зону спецоперации России в Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей в ближайшие несколько дней отпарится «на передовую военной спецоперации в Украине».

Кадыров подчеркнул, что не шутит, так как пришло время «показать себя в реальном бою». По его словам, отправится в зону специальной военной операции России в Украине, решением самих его сыновей. Они будут находится на самых сложных участках линии соприкосновения.

Глава Чеченской Республики добавил, что его сыновья Ахмат, Эли и Адам «готов применить свои навыки в зоне специальной военной операции». При этом точные сроки отправки сыновей в зону спецоперации Кадыров не уточнил, однако сказал, что «это произойдет в ближайшее время».

За неделю до этого Кадыров заявлял, что Чечня не будет набирать военных по частичной мобилизации, так как перевыполнила план в связи с многими желающими добровольцами. По его словам, на данный момент добровольцы проходят подготовку.

Ранее в Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что Вооруженные силы Украины пытаются прорвать оборону в районе города Кременная, который находится на территории республики. Отмечалось, что союзные силы сдерживают их продвижение.