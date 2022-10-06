«Она всегда была диктатором»: Пригожин нашёл причину оскорбительного обращения Пугачёвой к россиянам

Иосиф Пригожин, как и другие его соотечественники, был поражён скандальным постом Аллы Пугачёвой, размещённом в соцсетях. Продюсер нашёл причину оскорблений певицы в адрес россиян.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, как и большинство россиян, был возмущён до глубины души недавним заявлением Аллы Пугачевой.

Пригожин убеждён, что знаменитость сделала такое заявление, так как имеет диктаторские наклонности.

В интервью NEWS.ru продюсер заявил: "Если вспоминать, то там такое количество судеб под ней сломалось, что не счесть.

Конечно, ее можно при этом назвать очень влиятельной женщиной.

Но еще раз повторю: она всегда была диктатором по сути, и этого не отменить. И подобные заявления в крайней степени не достойны великой женщины".

Примечательно, что артистка осмелилась оскорбить земляков, находясь далеко от России.