Партия «Аманат» выдвинула Токаева кандидатом в президенты Казахстана
2022-10-06
09:13
Правящая казахстанская партия "Аманат" выдвинула кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на должность президента страны.
Накануне в Казахстане состоялся XXIV внеочередной съезд местной партии власти "Аманат", в ходе которого депутаты фракции проголосовали за выдвижение кандидатуры действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева участником на новые президентские выборы, которые будут проведены досрочно.
Примечательно, что выдвижение Токаева поддержали также другие общественные организации, однако сам глава государства хочет пытаться переизбираться на должность президента Казахстана не от конкретного сообщества, а от коалиционных сил с целью получения максимальной народной поддержки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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