Стремоусов: ВСУ получили отпор в Херсонской области, остановив наступление
2022-10-06
10:17
Представитель ВГА Херсона сообщил, что украинские войска получили решительный отпор при попытках наступать на регион.
Утром 6 октября пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области сообщила, что вооружённые силы Украины получили отпор от российских военных во время осуществления своих попыток по контрнаступлению на Херсонщину. По данным ВГА Херсона, ВСУ были вынуждены остановить все наступательные операции в регионе.
Также в администрации Херсонской области отметили, что украинские войска встали на линии обороны российских военных в Херсонщине и не в состоянии продвинуться дальше.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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