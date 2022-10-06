Путину пришлось вносить коррективы о студентах и аспирантах в правила мобилизации
2022-10-06
10:49
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов и аспирантов. Документ вступил в силу 5 октября.
По информации пресс-службы Кремля, указ предусматривает отсрочку для граждан, которые впервые получают соответствующее образование.
Призыву по частичной мобилизации не подлежат студенты, которые обучаются очно и заочно в частных ВУЗах, имеющих государственную аккредитацию.
То же касается аспирантов, студентов, обучающихся в вечернее время, учащихся духовных образовательных заведений.
Владимир Путин уточнил, что Минобороны сразу определило не все категории граждан, имеющие право на отсрочку, поэтому сейчас приходится вносить изменения.
Опубликовано: Светлана Репина
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