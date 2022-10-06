Путину пришлось вносить коррективы о студентах и аспирантах в правила мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов и аспирантов. Документ вступил в силу 5 октября.

По информации пресс-службы Кремля, указ предусматривает отсрочку для граждан, которые впервые получают соответствующее образование.

Призыву по частичной мобилизации не подлежат студенты, которые обучаются очно и заочно в частных ВУЗах, имеющих государственную аккредитацию.

То же касается аспирантов, студентов, обучающихся в вечернее время, учащихся духовных образовательных заведений.

Владимир Путин уточнил, что Минобороны сразу определило не все категории граждан, имеющие право на отсрочку, поэтому сейчас приходится вносить изменения.