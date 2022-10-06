Стремоусов: ВСУ стянули большое количество техники НАТО на Херсонском направлении

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули большое количество техники НАТО в регион.

Стремоусов отметил, что разведка сообщает о большом количестве западной и турецкой техники образца НАТО, которую стягивают ВСУ на херсонской направлении. По его словам, российская армия и союзные силы готовы к тому, чтобы сдержать натиск противника.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Василий Рогов заявил, что ВСУ стянули рекордное количество западного оружия и техники в Запорожскую область. Такого количества техники не наблюдалось на все время проведения спецоперации России в Украине.

Рогов признал, что количество вооружения личного состава ВСУ, который переброшен на линию боевого соприкосновения, «впечатляет». По его словам, такого не наблюдалось с самого начала специальной военной операции и по настоящее время.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» добавил, что ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в регионе, несмотря на увеличение числа потерь. Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли около 40 ударов за сутки по городу Энергодар и его окрестностям.