Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение американского миллиардера Илона Маска по востоку Украины — констатация реальности.

Ранее генеральный директор Tesla, американский миллиардер Илон Маск заявил, что жители ряда украинских регионов предпочитают Россию. Он предложил провести еще одни референдумы под наблюдением ООН, чтобы разделить территорию Украины, а также признать Крым российским.

Дмитрий Песков комментируя предложения Илона Маска, называл их констатацией реальности и открыто поддержал американского миллиардера. Он добавил, что слова Маска — «это действительное положение дел», которое признают и в Украине.

Песков подчеркнул, что на востоке Украины «испокон веков жило население, которое было носителем русской культуры». По его мнению, люди, которые способы на анализ информации самостоятельно приходят к такому выводу.

Илон Маск выдвинул свое предложение по признанию Крыма российским и проведению еще одних референдумов в качестве критики сенатора США Линдси Грэма, который раскритиковал план России по мирному урегулированию конфликта.