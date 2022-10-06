Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США признать свою вовлеченность в украинский конфликт. Она также обвинила власти США в причастности к ситуации в Украине.

Мария Захарова заявила, что правительству США «пора признать свою вовлеченность в развязывании конфликта в Украине». Она отметила, что американская сторона вовлечена такими действиями, как «смена режимов и подрыв газопроводов».

Захарова считает, что Вашингтон имел все мотивы уничтожить газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Она подчеркнула, что за все годы киевского режима Вашингтон ни разу не выступил с критикой в адрес правительства Украины.

Она признала, что США могли упомянуть Украину «где-нибудь в госдепартаменте» в контексте того, что следят за ситуацией, однако никаких осуждений и прямых обвинений в сторону Киева от Вашингтона не было.

Представитель МИД России добавила, что США «покрывают руководителей киевского режима на протяжении многих лет». Захарова также назвала поставки HIMARS Украине «демонстрацией ненависти США к России».