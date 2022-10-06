Захарова обвинила США в причастности к ситуации в Украине и диверсиях на газопроводах
2022-10-06
16:29
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США признать свою вовлеченность в украинский конфликт. Она также обвинила власти США в причастности к ситуации в Украине.
Мария Захарова заявила, что правительству США «пора признать свою вовлеченность в развязывании конфликта в Украине». Она отметила, что американская сторона вовлечена такими действиями, как «смена режимов и подрыв газопроводов».
Захарова считает, что Вашингтон имел все мотивы уничтожить газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Она подчеркнула, что за все годы киевского режима Вашингтон ни разу не выступил с критикой в адрес правительства Украины.
Она признала, что США могли упомянуть Украину «где-нибудь в госдепартаменте» в контексте того, что следят за ситуацией, однако никаких осуждений и прямых обвинений в сторону Киева от Вашингтона не было.
Представитель МИД России добавила, что США «покрывают руководителей киевского режима на протяжении многих лет». Захарова также назвала поставки HIMARS Украине «демонстрацией ненависти США к России».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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