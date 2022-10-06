Мария Захарова: Ядерная война нужна только Западу

2022-10-06

22:58

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена участвовать в обострении ядерной риторики, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что Российская Федерация полностью соблюдает принцип недопустимости ядерной войны.

"Мы повторяли это и подтверждали это много раз. В такой войне не может быть победителей, ее нельзя развязывать", - заявила на пресс-конференции официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она добавила, что "Россия не намерена участвовать в обострении ядерной риторики", заявив, что "это нужно только Западу".

По словам Захаровой, Вашингтон и другие западные столицы могут быть заинтересованы в эскалации ситуации с ядерным оружием и обвинении в этом Российской Федерации.

Опубликовано: Николай Скира









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