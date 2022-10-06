Рэпера Half Ounce застрелили, когда он разговаривал по телефону с беременной женой
2022-10-06
23:57
Поздно вечером 4 октября в 700-м квартале Южного Нью-Гэмпшир-авеню был убит рэпер Half Ounce.
Музыкант вместе с другом шел по улице. Вдруг к ним подъехал темный внедорожник, откуда начали стрелять по мужчинам. В этот момент Half Ounce разговаривал со своей беременной женой.
Прибывшие на место правоохранители нашли рэпера мертвым. Личность друга, который был с Half Ounce, не установлена. Стрелявшему удалось скрыться с места преступления.
У музыканта осталось трое детей. 14 октября должен был выйти его новый сингл «Drop the Ball».
Опубликовано: Светлана Репина
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