Рэпера Half Ounce застрелили, когда он разговаривал по телефону с беременной женой

Поздно вечером 4 октября в 700-м квартале Южного Нью-Гэмпшир-авеню был убит рэпер Half Ounce.

Музыкант вместе с другом шел по улице. Вдруг к ним подъехал темный внедорожник, откуда начали стрелять по мужчинам. В этот момент Half Ounce разговаривал со своей беременной женой.

Прибывшие на место правоохранители нашли рэпера мертвым. Личность друга, который был с Half Ounce, не установлена. Стрелявшему удалось скрыться с места преступления.

У музыканта осталось трое детей. 14 октября должен был выйти его новый сингл «Drop the Ball».