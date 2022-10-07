Лиз Трасс теперь знает, является ли Макрон другом или врагом

Во время выступления в рамках недавней предвыборной кампании нынешний премьер-министр Лиз Трасс не смогла ответить на вопрос, является ли президент Франции Эммануэль Макрон другом или врагом Великобритании.

5 октября перед встречей с Макроном в Праге она заявила, что он все таки друг. Трасс отметила, что Великобритания и Франция сейчас тесно сотрудничают.

По ее словам, две страны намерены активизировать взаимодействие, чтобы строить больше атомных электростанций и обеспечивать энергетическую безопасность.