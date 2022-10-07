Энергожадная Европа оставляет развивающиеся страны без электричества

2022-10-07

01:45

Еще до начала энергетического кризиса поставки газа, предназначенные для Азии, перенаправлялись в Европу. С приближением зимы и прекращением импорта российских энергоносителей ситуация усугубилась.

4 октября на 80% территории Бангладеш отключилась подача электроэнергии. Восстановить ее удалось только через 7 часов. 

Индия борется с худшим энергетическим кризисом за 6 лет. В Шри-Ланке есть трудности с поставками газа, поскольку практически весь он идет в Евросоюз.

Пакистан более 10 лет назад заключил долгосрочные контракты с итальянским и катарским поставщиками газа. Но теперь поставки направляются на прибыльные европейские рынки.

Опубликовано: Светлана Репина









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