Союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину в ДНР
2022-10-07
12:02
Штаб ТерО ДНР сообщил об освобождении союзными силами сёл Отрадовка и Весёлая долина в ходе спецоперации.
7 октября пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР в официальном Telegram-канале сообщила, что в ходе специальной военной операции России на Украине союзными силами были освобождены ещё два населённых пункта на карте Донбасса.
Служащие народной милиции ДНР и ЛНР совместно с солдатами Вооружённых сил РФ, которые обеспечивали высокоточную огневую поддержку, освободили донецкие сёла Отрадовка и Весёлая от бойцов украинской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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