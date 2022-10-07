Союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину в ДНР

2022-10-07

12:02

Штаб ТерО ДНР сообщил об освобождении союзными силами сёл Отрадовка и Весёлая долина в ходе спецоперации.

7 октября пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР в официальном Telegram-канале сообщила, что в ходе специальной военной операции России на Украине союзными силами были освобождены ещё два населённых пункта на карте Донбасса.

Служащие народной милиции ДНР и ЛНР совместно с солдатами Вооружённых сил РФ, которые обеспечивали высокоточную огневую поддержку, освободили донецкие сёла Отрадовка и Весёлая от бойцов украинской армии.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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