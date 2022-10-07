Украинские солдаты расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонщины

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что бойцы ВСУ расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка.

7 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в пресс-релизе рассказал о трагедии, которая произошла в находящемся по контролем ВСУ селе Великая Александровка.

Стремоусов, ссылаясь на очевидца, утверждает, что бойцы Вооружённых сил Украины расстреляли первых попавшихся шестнадцать мирных жителей села Великая Александровна севере Херсонской области.