Украинские солдаты расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонщины

2022-10-07

12:24

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что бойцы ВСУ расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка.

7 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в пресс-релизе рассказал о трагедии, которая произошла в находящемся по контролем ВСУ селе Великая Александровка.

Стремоусов, ссылаясь на очевидца, утверждает, что бойцы Вооружённых сил Украины расстреляли первых попавшихся шестнадцать мирных жителей села Великая Александровна севере Херсонской области.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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