Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении Весёлой Долины и Отрадовки

2022-10-07

13:58

Коалиция армии России и Донбасса освободили два новых населённых пункта в ДНР.

Пресс-служба штаба территориальной обороны Донецкой Народной республики уведомляет, что на момент 07.10.22 союзные войска России и народного ополчения Донбасса зачистили населённые пункты Отрадовка и Весёлая Долина от присутствия украинских военных, восстановив контроль Москвы над данными поселениями.

Отмечается, что в операции по освобождению Весёлой Долины и Отрадовки также участвовали бойцы ЛНР, которые в координации с другими подразделениями занимались подавлением огня противника.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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