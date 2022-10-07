Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении Весёлой Долины и Отрадовки
2022-10-07
13:58
Коалиция армии России и Донбасса освободили два новых населённых пункта в ДНР.
Пресс-служба штаба территориальной обороны Донецкой Народной республики уведомляет, что на момент 07.10.22 союзные войска России и народного ополчения Донбасса зачистили населённые пункты Отрадовка и Весёлая Долина от присутствия украинских военных, восстановив контроль Москвы над данными поселениями.
Отмечается, что в операции по освобождению Весёлой Долины и Отрадовки также участвовали бойцы ЛНР, которые в координации с другими подразделениями занимались подавлением огня противника.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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