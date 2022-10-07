Лукашенко поздравил Владимира Путина с 70-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с юбилеем 70 лет.

7 октября пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко направил свои искренние поздравления с семидесятилетием «истинному лидеру великой державы» Владимиру Путину.

Белорусский лидер пожелал президенту России «отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей».

Отмечается, что Лукашенко также выразил свою уверенность в том, что «Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства».