Лукашенко поздравил Владимира Путина с 70-летием
2022-10-07
14:44
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с юбилеем 70 лет.
7 октября пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко направил свои искренние поздравления с семидесятилетием «истинному лидеру великой державы» Владимиру Путину.
Белорусский лидер пожелал президенту России «отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей».
Отмечается, что Лукашенко также выразил свою уверенность в том, что «Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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