Конкурс «Евровидение» 2023 пройдет в Ливерпуле 13 мая

Конкурс песни Евровидение пройдет в британском городе Ливерпуль в следующем году, сообщил актер и телеведущий Грэм Нортон в пятницу вечером в эфире BBC One Show.

Великобритания примет участие в конкурсе песни «Евровидение» в 2023 году, заменив Украину, которая выиграла конкурс в Турине в этом году с «Калуш оркестра». Евровидение проходит в Великобритании уже в девятый раз. Но Ливерпуль впервые становится принимающим городом.

По соображениям безопасности мероприятие не может быть проведено в Украине. Великобритания, занявшая второе место, предложила провести его у себя несколько месяцев назад, как известно страна не первый раз становится «запасным аэродромом» для песенного конкурса. BBC ожидает, что 160 миллионов телезрителей по всему миру будут следить за главным событием.



«Мы знаем, как устраивать вечеринки здесь, в Великобритании», - сказал Сэм Райдер, занявший второе место на Евровидении в этом году. Несмотря на переезд, конкурс будет посвящен украинской культуре, истории и музыке.

Родина The Beatles, Ливерпуль имеет долгую и богатую музыкальную историю, ежегодно привлекая посетителей со всего мира. Ливерпуль не раз выставлял местных музыкантов в гонке на прошлых конкурсах песни Евровидение. Певица Соня заняла второе место с песней «Better the Devil You Know» в 1993 году. Группа Jemini, также из Ливерпуля, участвовала в нем в 2003 году, но заняла последнее место.

Как сообщает BBC, шоу состоится в порту Ливерпуля на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 000 зрителей.