Руденко: замминистра МВД ДНР Козырев стрелял в российских журналистов

Российский военный корреспондент Андрей Руденко обвинил заместителя министра внутренних дел ДНР Владислава Козырева в стрельбе по военкорам.

9 октября российский военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где публично заявил, что замещающий главу Министерства внутренних дел Донецкой Народной республики Владислав Козырев стрелял по журналистам, находящихся при исполнении.

По словам Руденко, военкоры прибыли на место обстрела городской инфраструктуры со стороны украинских военных с целью фото- и видеофиксации происшествия, однако при приближении к месту попадания снарядов ВСУ Козырев открыл огонь по российским журналистам. Андрей Руденко подчеркнул, что в частности Владислав Козырев стрелял и по нему.