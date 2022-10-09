Украина готовит планы по вторжению в Беларусь

Посла Украины вызвали в МИД Беларуси и вручили ему ноту с требованием объяснить планы по вторжению в РБ.

9 октября в 0:20 по Киевскому времени на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины появилась информация касаемо отношений с Республикой Беларусь.

Там говорится, что украинский посол 8 октября был вызвал в белорусский МИД, где ему была вручена нота.

Как рассказывает МИД Украины, в ноте говорилось о том, что Украина готовится совершить акт агрессии в отношении Беларуси.

"В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина будто готовит нанесение удара по территории Беларуси", - сказано в сообщении.

При этом официальный ответ МИДа Украины таков: "Информация о подготовке нападения на Беларусь не соответствует действительности".