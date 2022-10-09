Украина готовит планы по вторжению в Беларусь
2022-10-09
09:01
Посла Украины вызвали в МИД Беларуси и вручили ему ноту с требованием объяснить планы по вторжению в РБ.
9 октября в 0:20 по Киевскому времени на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины появилась информация касаемо отношений с Республикой Беларусь.
Там говорится, что украинский посол 8 октября был вызвал в белорусский МИД, где ему была вручена нота.
Как рассказывает МИД Украины, в ноте говорилось о том, что Украина готовится совершить акт агрессии в отношении Беларуси.
"В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина будто готовит нанесение удара по территории Беларуси", - сказано в сообщении.
При этом официальный ответ МИДа Украины таков: "Информация о подготовке нападения на Беларусь не соответствует действительности".
Опубликовано: Николай Скира
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