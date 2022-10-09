Бастрыкин доложил Путину об украинском следе в теракте на Крымском мосту, помогали россияне

Как сообщил сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, предварительное следствие пришло к выводу, что теракт на Крымском мосту готовился по команде киевского режима.

В подготовке теракта на Крымском мосту украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств, доложил Бастрыкин Путину.

Многоходовку в подготовке диверсии на мосту через Керченский пролив организовали украинские спецслужбы, отметил глава СКР.

Водитель грузовика мог и не знать, что везет мощный заряд вместе с грузом упаковочной пленки. Заряд могли упаковать заранее на складе отгрузки. Взрывное устройство привели в исполнение дистанционно.

Напомним, что утром в субботу, 8 октября в результате взрыва фуры, произошло возгорание цистерн с топливом. Крымский мост получил повреждения.