Пушилин заявил о существенном улучшении систем ПВО в ДНР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в регионе будет существенно улучшена система противовоздушной обороны (ПВО).

Пушилин подчеркнул, что российские войска будут продолжать улучшение линии обороны и систем противовоздушных обороны ввиду новых поставок Украине западного вооружения. Он напомнил, что Запад уже подтвердил поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) от Германии и ряда других стран.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР добавил, что модернизация оборонных мероприятий республики идет на постоянной основе. В первую очередь, это касается средств ПВО, но на другие системы вооружения также уделяется особое внимание «с учетом возможностей противника».

Ранее Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации успешно продвигаются на Угледарском и Марьинском направлениях, однако не уточнил, какие именно населенные пункты на данный момент уже заняты. Кроме того, Пушилин не сообщил, как сейчас располагается линия фронта.

Накануне Германия и ряд западных стран подтвердили новые поставки тяжелого вооружения украинской армии, в том числе и современных средств противовоздушной обороны (ПВО). Пока точное количество и даты поставок не сообщаются, однако немецкая сторона пообещал, что «это будет в ближайшее время».