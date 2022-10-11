Лавров заявил о постоянной работе военных из США и Европы на территории Украины

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что российская сторона получает все больше данных о работе военных из США и Европы на территории Украины.

В эфире телеканала «Россия 1» Сергей Лавров заявил, что российская разведка получает «все больше данных о том, что военные из США и Европы постоянно работают на территории Украины». При этом, он не уточнил, в качестве кого иностранные специалисты взаимодействуют с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Однако российский министр подчеркнул, что данные военной разведки «достаточно убедительны». Скорее всего, американцы и европейцы оказывают помощь в вербовке наемников и кадровых военнослужащих армии США для участия в боевых действиях в Украине.

Кроме того, в ДНР и ЛНР есть сведения о том, что военные из США и Европы регулярно оказывают помощь ВСУ в расчете орудийных комплексов, в том числе и комплексов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее Лавров заявил, что США являются неотъемлемой стороной военного конфликта в Украине и подтвердил слова министра обороны РФ Сергея Шойгу «об идущем вооруженном конфликте между Россией и коллективном Западе на территории Украины».