Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности Германии к зиме

На мероприятии, посвященном машиностроению Германии, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что текущий энергетический кризис не разрушит экономику, а страна способна пережить зиму без российского газа.

Шольц отметил, что для хорошего прохождения зимнего периода, немецким компаниям необходимо быстро адаптироваться к изменившимся условиям. Он также напомнил, что Германия «практически достигла цели по заполнению газовых хранилищ на 95%».

Канцлер ФРГ призвал общество не рассчитывать на «дешевый российский газ в обозримом будущем» и подтвердил, что правительство придерживается плана Европейской комиссии (ЕС) по налаживанию партнерских отношений в развивающихся регионах (с альтернативными поставщиками газа).

В числе альтернативных газовых партнеров для Германии находятся Мексика и Чили, в перспективе — Южноамериканский общий рынок, Индия и Австралия. Кроме того, Германия призывает к пересмотру процесса ратификации соглашений ЕС о свободной торговле в срочном порядке и рассматривает предложение по ограничению цен на газ.

Ранее Шольц опубликовал план поддержки немецкой экономики. Ключевым пунктом значится заморозка цен на электроэнергию и газ, а также снижение налога на добавленную стоимость с продаж газа с 19% до 7% (снижение будет происходить до весны 2024 года).