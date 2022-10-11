Актриса Елена Коренева мечтала о любви, но ее супруг ушел к ее же любовнику

Российская актриса Елена Коренева хотела обрести свое личное счастье в США, но ее любимый Кевин Мосс ушел к мужчине.

Елена Коренева достаточно знаменитая личность российского и советского кинематографа. Она в свое время эмигрировала в Америку, но опыт жизни там она не может назвать простым, ни в профессиональном, ни в личном плане.

Изначально ее переезд, по ее собственным же признаниям, был связан со стремлением к свободе и новизне. Она выросла в семье режиссеров, поэтому свободная творческая среда была ей знакома. И нет ничего удивительного, что девушка выбрала актерскую профессию, поскольку она знала эту кухню изнутри с детства.

Зрительское внимание Елена Коренева привлекла после съемок в фильме Андрона Кончаловского Романс о влюбленных. Название фильма стало пророческим. На площадке между режиссером и молодой актрисой начался роман, который продлился три года. Именно его влияние сподвигло Елену искать счастья на другом континенте. Ей хотелось узнать другую жизнь, отличную от той, которой она жила в России. Но возлюбленный не стремился к серьезным отношениям, и они в итоге разошлись.

В 1982-м году Елена познакомилась с Кевином Моссом, который был преподавателем русского языка в США. Он сделал ей брачное предложение, и пригласил уехать в Америку. Она согласилась, но решение это повлекло серьезные трудности. Ее отец Алексей Коренев был против отъезда дочери. А потом ей в течение четырех лет не давали визу, чтобы приехать в Советский союз повидаться с родными.

С семьей Елена все-таки в итоге повидалась, но в семейной жизни все было не так уж и радужно. Кевин Мосс не скрывал, что является бисексуалом, и пол партнера для него не принципиален. Но однажды, он все же решился, и признался, что мужчины его привлекают больше. Они расстались.

Елене приходилось непросто. Она работала официанткой и изучала английский язык, чтобы наладить свою жизнь. У нее было несколько романов с американцами, которые так и не переросли в серьезные отношения. А вот Кевин Мосс смог построить свое счастье.

У Елены тогда был роман с Эрни Маклеодом, но, когда он встретился с Кевином Моссом мужчины поняли, что созданы друг для друга, и Эрни ушел от Елены к Кевину. В итоге они поженились, и Кевин с Эрни уже двадцать пять лет счастливы вместе. Елена была разбита морально.

Некоторое время еще она проработала в кафе Михаила Барышникова, а потом приняла решение вернуться в Россию. Сейчас она играет в отечественном кино и театре, а вот личная жизнь актрисы так и не сложилась. Детей у нее тоже нет.