Глава МИД Украины Кулеба: украинские спецслужбы стоят за взрывами в Крыму и в Белгороде

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Лексусом и Вованом заявил, что за атаками на территории Крыма и Белгорода стоят украинские спецслужбы.

В ходе беседы с Кулебой пранкеры представитесь экс-послом США в России Майклом Макфолом. Министр иностранных дел Украины заявил, что Крым «не является ближайшей оперативной целью», однако «в приватном общении можно сказать, что за взрывами в Крыму и в Белгороде» стоят украинские спецслужбы. Запись разговора можно послушать в официальном Telegram-канале пранкеров.

Кулеба также отметил, что контрнаступление на южном направлении ВСУ планировали «в тесном сотрудничестве» с американскими и британскими партнерами. При этом министр уточнил, что в скором времени Украина истратит весь запас финансирования, а новое, которое обещали ЕС и США, еще не выделили.

Глава МИД Украины заявил, что стране необходимо порядка пяти миллиардов долларов в месяц, поэтому даже обещанных средств может не хватить до конца года. Кулеба считает, что чем больше будет денег, тем быстрее закончиться боевые действия.

Ранее украинский политик, глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский в разговоре с пранкерами высказался о контроле правительством США над всеми операциями Вооруженных сил Украины (ВСУ). В том числе он упомянул Крымский мост и уточнил, что Вашингтон имеет право вето на все операции Украины.