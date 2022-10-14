Нарышкин: Россия имеет разведданные о диверсиях на «Северных потоках»

Глава Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что российская сторона имеет разведывательные данные по диверсиям на «Северных потоках».

Сергей Нарышкин уточнил, что «конкретизировать» данные СВР пока не намерена, однако они есть. Он напомнил, что западные страны официально не допустили Россию к расследованию инцидентов на нитках газопроводов «Северный поток».

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило демарш Германии , Швеции и Дании по вопросу расследования диверсий на нитках газопровода «Северный потоки». Российские дипломаты высказали непонимание из-за отсутствия официальной реакции на обращение, отправленное 5 октября 2022 года, о привлечении российских специалистов к расследованию диверсий.

В российском МИД также отметили, что несмотря на недопуск России к расследованию, появляется информация об участии третьих стран, в том числе и США, в следственных действиях по поводу взрывов на нитках газопроводов.

В конце сентября 2022 года на двух российских экспортных нитках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли диверсии. Нитки были выведены из строя, а давление упало до нуля. В данный момент поставлять газ по этим трубопроводам не представляется возможным.