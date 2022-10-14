Илон Маск больше не хочет финансировать интернет Starlink для Украины и требует от Пентагона оплаты

По информации, полученной CNN, SpaceX больше не хочет платить за спутниковые услуги для украинской армии, которая использует терминалы Starlink. А за оказанные уже услуги Илон Маск попросил Пентагон вернуть деньги.

Первые терминалы Starlink поступили в украинскую армию весной. Они являются важным источником коммуникации. Благодаря им подразделения могут поддерживать связь даже после уничтожения передатчиков мобильной телефонной сети и интернета.

Украинские солдаты в настоящее время используют около 20 000 терминалов Starlink. Илон Маск написал в Twitter, что операция по поддержке украинских военных обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года превысит 100 миллионов долларов.

Однако теперь SpaceX может приостановить поддержку устройств, если Пентагон не поддержит проект финансово.

Журналисты CNN узнали о письме, которое SpaceX отправил военным властям США в прошлом месяце. В нем говорилось, что компания больше не может финансировать связь украинской армии, и потребовал, чтобы Пентагон взял на себя расходы. По словам Маска, обслуживание Starlinks в следующем году будет стоить 400 миллионов долларов.

"Мы не можем передавать терминалы Украине или финансировать существующие терминалы на неопределенный срок", — заявил в сентябрьском письме директор SpaceX по продажам.