Пентагон: США будут поддерживать Киев так долго, как это потребуется
2022-10-15
19:58
В Пентагоне заявили о готовности США оказывать поддержку Украине так долго, как это потребуется.
15 октября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне информации о возможном сокращении поставок оружия в Украину заявил в своём аккаунте Twitter, что Соединённые Штаты намерены «поддерживать Украину в их борьбе за защиту страны так долго, как это потребуется».
Райдер отметил, что для обеспечения Вооружённых сил Украины «ключевым вооружением на поле боя» Белый дом планирует планирует плотно работать со своими европейскими союзниками.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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