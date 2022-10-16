Глава ДНР наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову Орденом Дружбы
2022-10-16
19:04
Глава ДНР Денис Пушилин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову Орденом Дружбы.
Глава Донецкой Народно Республики Денис Пушилин наградил министра культуры Ченской республики Айша Кадырову Орденом Дружбы.
Встреча главы ДНР и министра культура Чечни состоялось в Донецке. Денис Пушилин поблагодарил Айшат Кадырову за вклад в укрепление дружбы между ДНР и Чеченской республикой.
В ходе встречи глава ДНР вручил членам чеченской делегации наградное оружие.
Опубликовано: Максим Алексеев
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