Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС
2022-10-16
21:58
Представитель МИД РФ Мария Захарова шутливо прокомментировала заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году.
16 октября официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своём Telegram-канале предположила как именно сотрудники украинского внешнеполитического ведомства создали своё заявление о желании князя Владимира войти в Европейский союз.
Захарова допустила, что перед написанием данной публикации в Twitter дипломаты Украины вдохновились либо клеем, либо мухоморами или в украинский МИД просто заезжал в гости Владимир Зеленский.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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