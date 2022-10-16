Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС

2022-10-16

21:58

Представитель МИД РФ Мария Захарова шутливо прокомментировала заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году.

16 октября официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своём Telegram-канале предположила как именно сотрудники украинского внешнеполитического ведомства создали своё заявление о желании князя Владимира войти в Европейский союз.

Захарова допустила, что перед написанием данной публикации в Twitter дипломаты Украины вдохновились либо клеем, либо мухоморами или в украинский МИД просто заезжал в гости Владимир Зеленский.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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